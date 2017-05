Kommunen kjøper industriområde

Lierne: Det vedtok formannskapet tidlig tirsdag morgen. Prisen for industritomta er 2,5 millioner kroner, noe som tilsvarer 12.500 kroner per mål.

På tomta ligger fabrikkbygget som tidligere huset Drømmebakeriet, som Baxt AS nå har kjøpt.

Avtalen mellom Baxt og kreditorene ble underskrevet sent mandag ettermiddag, og selskapet er allerede i gang med å planlegge oppstart av et nytt lefsebakeri i Sørli.

– Det er plass til mer industri på tomta vi nå kjøper. Men i første omgang var det viktig å sikre tomta i forhold til at Baxt kommer inn, sier ordfører Bente Estil, som i dag er glad for at det blir nytt bakeri i kommunen i løpet av kort tid.