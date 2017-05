Lus og rømt laks er hovedutfordringene for oppdrettsnæringen

Fremdeles er lakselus en av de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen. Høy dødelighet i oppdrettsmerder er en av konsekvensene.

Dødeligheten er tydelig forhøyet i oppdrettsmerdene, ifølge Havforskningsinstituttets årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett som ble publisert tirsdag. 20 prosent av merdene har en dødelighet på 19 prosent etter 15 måneder med produksjon i sjø.

Stress og skader i forbindelse med avlusing antas å være årsaken til den forhøyede dødeligheten.

– Ved å sammenstille tall for dødelighet med tidspunkt for avlusing, ser vi tydelig at avlusing øker dødeligheten, sier Terje Svåsand, programleder for Akvakultur og prosjektleder for risikorapporten.

I tillegg viser rapporten at smitten av lakselus på både vill og oppdrettet fisk, har en klar sammenheng med det intensive oppdrettet av laksefisk.

Sjøørret er fremdeles fisken som er hardest rammet av lakselus. Dødeligheten for sjøørret som følge av lakselus spenner fra moderat (ti til 30 prosent dødelighet) til høy (over 30 prosent) langs store deler av kysten, viser rapporten som er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet. Nå økes overvåkingen av lakselus.

Rømt laks er også en av de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen, og i 2016 ble det rapportert 126.000 rømte laks fra oppdrettsanlegg.