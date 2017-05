Mener SNO kjørte ulovlig

RØYRVIK: Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte scooterkontroller i Namsvatn-området i perioden 29. april til 1. mai. Av de 15 førerne som ble kontrollert, fikk 13 pålegg for mangler. Blant annet for at de ikke hadde de nødvendige papirene i orden.

Nestleder Magnar Namsvatn i NUT er ikke imponert over SNO -mannskapenes adferd under kontrollene. Han mener at de bedrev det han kaller villmannskjøring over hele NUT sitt område på 150 kvadratkilometer.

Bekymringsmelding

NUT har nå sendt bekymringsmelding til Spesialenheten for politisaker på Hamar og politimesteren og lensmannen i Grong, og bedt om å få vurderinger av lovligheten med SNO sin kontrollvirksomhet, og måten de ble gjennomført på.

– Det var ikke bare ulovlig kjøring og opptreden på privat grunn, men også brudd på vegtrafikkloven i forhold til fartsoverskridelser, sier Namsvatn, som stiller seg undrende til nødvendigheten av en razzia med syv tjenestemenn, i det han kaller en rolig og fredelig del av verden.

– Vi har fått rapporter fra personer som hadde kontakt med patruljene, om at det opplevdes som både skremmende, ubehagelig og at oppførselen virket til dels truende og provoserende, sier Namsvatn.

Kjørte på privat eiendom

En ting grunneierne reagerer sterkt på, er at SNO kjørte på privat eiendom uten at de hadde spurt om tillatelse på forhånd.

– Vi mener at loven sier at de ikke har anledning til å kjøre uten tillatelse fra grunneierne. Vi har tatt opp dette tidligere med politiet, i 2002, men aldri fått noe svar. Det svaret håper vi å få nå, sier Namsvatn.

Milevis med snøscooter i sårbare områder

Grunneierne stiller også spørsmål ved at SNO, som har en oppgave med å ivareta naturmangfoldet, selv kjører milevis med snøscooter i sårbare naturområder, samtidig med at reindrifta kom med rein inn i det aktuelle området. For seksjonsleder Kari Kveseth i SNO, er kritikken fra NUT helt ukjent. Derfor ønsker hun ikke å kommentere brevene. Men sier at de var fire fra SNO som deltok i kontrollene, ikke sju.

– Når det gjelder kjøring på privat grunn, så kjører vi på direktehjemmel, og vi trenger ikke å innhente grunneiers tillatelse, sier Kveseth.