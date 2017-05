NTE rammet av svindelforsøk

I det siste har flere NTE-kunder fått en epost der de bes om å trykke på en link for å oppdatere informasjon om epostkontoen sin.

Dette er snakk om et svindeforsøk og bedriften advarer nå folk mot å klikke på linken.

Mer observant

NTE ble gjort oppmerksom på det nye svindelforsøket ved halv ti-tiden onsdag formiddag. Kommunikasjonsrådegiver i NTE Erik Dahl, forteller at de har fått et titalls henvendelser i løpet av onsdagen.

– Flere ringte og lurte på hva dette var, men ingen er blitt lurt som vi vet, forteller han.

Kommunikasjonssjefen påpeker at svindel-epostene blir mer og mer avanaserte, men at folk også har blitt mer observante.

Ikke første gang

Dahl forteller at NTE jevnlig opplever at merkevaren deres misbrukes av svindlere.

– Det kan være at du får beskjed om at du har vunnet en ny iPhone eller gratis strøm for et år. Et generelt tips er at dersom det er for godt til å være sant, så er det det, sier han.

NTE har også skrevet en sak på sin egen blogg i forbindelse med epostsvindel. (Ekstern lenke).