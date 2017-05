Ti prosent færre bjørn

Tallet stammer fra analysen av avføring som ble samlet inn i 2015. Totalt 5.900 bæsjeprøver ble sendt inn fra 2.700 personer over hele Jämtland.

– Det store antallet prøver med høy kvalitet gir et meget bra underlag for å beregne hvor mange dyr det er, sier Jonas Kindberg, forsker ved det skandinaviske bjørneprosjektet ved SLU til Op.se.

Undersøkelsen viser at det var 907 forskjellige bjørner i Jämtland. Men over 60 av disse ble registrert både i Jämtland og Västernorrland. Dermed har forskerne regnet seg til at det var mellom 860 og 880 bjørner i Jämtland. Den samme analysen i 2006 viste at det var 970 bjørner i länet.

Jakter

Hvert år er det en omfattende bjørnejakt i Sverige. I 2015 ble det skutt 58 bjørner bare i Jämtland. I 2016 ble det gitt jaktlisens på 74 dyr og alle ble skutt. Totalt ble det skutt 218 bjørn av en kvote på 219 dyr i Sverige i fjor. I Norge ble det skutt åtte bjørner i 2016. Èn av dem ble skutt på lisensjakt, de andre sju ble felt etter vedtak om skadefelling.

Svenskene jakter på en helt annen måte enn i Norge og har dermed større fellingsprosent. De kan legge ut åte før jakta for å finne ut hvor det er bjørn. De kan også bruke plotthunder som leder dem til bjørnene.