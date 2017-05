Tre skoler kan ryke i Stjørdal

I går hadde Komite levekår den avgjørende debatten om framtidig skolestruktur i Stjørdal. Flertallet står på sitt. De vil kutte i skolestrukturen. Deler av Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Krf stemte for rådmannens forslag. Men flertallet var knapt, fem mot fire stemmer.

Nå skal saken behandles i formannskapet på torsdag, før det endelige skoleslaget i Stjørdal står i kommunestyret 18. mai.

Forslaget fra rådmannen er at elevene på de tre skolene i Skjelstadmark, Forradal og Flora skal overføres til en ny og større skole på Hegramo. Rådmannen har beregnet at det vil spare kommunen for neten fem millioner i året. De sparte driftsmidlene vil han bruke til å finansiere utbyggingen i av en ny skol ei Hegra og utbygging av Halsen skole

Senterpartiet vil redde

Senterpartiet har vært sterk motstander av skolekuttene. De vil bevare grendeskolene. På møtet i går foreslo Roar Brekken (Sp) at kommunen skulle bygge ut nyskolen i Hegra raskt. Siden han ikke fikk flertall for å bevare grendeskolene foreslå han at kommunen skulle være positiv til at foreldrene i grendene som rammes skal få etablere privatskoler i de gamle skolelokalene. Hvis det skjer vil mye av spareeffekten til rådmannen falle bort. Dermed falt også det forslaget på steingrunn.

Utredet

Forslaget om å legge ned grendeskolene kom opp under budsjettdebatten i desember. Da slet både rådmann og politikere med å finne penger til å finansiere de hardt tiltrengte utbyggingene på Hegra barneskole og Halsen barneskole. Da formannskapet behandlet saken foreslo Venstre å legge ned de tre grendeskolene. De fikk med seg Høyre, KrF, Frp og Ap i formannskapet. I kommuenstyret brøt tre Ap-politikere ut. Striden er spesiell. En av de fremste kjemperne for grendeskolene er ordfører Ivar Vigdenes.