Får én million til å utvikle en eldre-app

Prosjektet Seniorsmart, som eies av Innherred Seniorforum og Foreningen SeniorIKT Trondheim , har fått 933.948 kroner fra Helsedirektoratet for å utvikle en app for de eldre.

Bruker smarttelefon

– SeniorSmart er et prosjekt som skal bidra til å motvirke ensomhet blant eldre ved å ta i bruk teknologi på mobiltelefon og nettbrett, slik at eldre lettere kommer seg ut på sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter. Vi bruker smarttelefonen, som mange i utgangspunktet betrakter som et ikke-sosialt medium, til økt sosial kontakt og aktivitet, sier Roald Bergstrøm fra Innherred Seniorforum i en pressemelding torsdag.

Bergstrøm, som er fra Verdal, er selvstendig konsulent innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor, både fra Sintef i Trondheim og Helsedirektoratet.

Holder orden på tilbudene

Nå er det nettopp sistnevnte som bidrar økonomisk for at app-prosjektet skal bli en realitet. Bergstrøm peker på at dagens seniorer har svært mange tilbud om å være med på ulike aktiviteter, men likevel er mange seniorer ensomme.

– Kommuner og frivillige organisasjonene med aktiviteter for seniorer kan legge ut informasjon om alle aktiviteter som passer for seniorer. Appen gir oversikt over aktiviteter, enten det er i nærområdet eller lengre unna. De som bruker appen kan melde seg på en aktivitet, se hvilke venner som har meldt seg på, avtale skyss eller de kan opprette sin egen aktivitet og invitere venner, opplyser Bergstrøm i pressemeldingen.