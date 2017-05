Politiet fant to reptiler under ransaking

Torsdag morgen skulle politiet hanke inn en tenåring fra Steinkjer til avhør, i forbindelse med flere straffesaker gutten er knyttet til.

Da politiet påtraff tenåringen hadde han nettopp mekket en hasjpipe, som var klar til å brukes. Som om ikke det var vel blåst, gjorde politiet også flere interessante funn.

Fant øgler under ransaking

– Vi hadde fra før en ransakingsordre på mannens bopel, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Under ransakingen litt senere på dagen fant politiet to reptiler som slettes ikke hører hjemme her til lands. Det ble funnet både tiger-gekko og skjeggagan hjemme hos gutten.

– Dette er snakk om dyr som det ikke er lov å ha hjemme, sier Tiltnes.

Lov med reptiler fra august

Omtrent samtidig som ransakingen ble gjennomført torsdag formiddag, kungjorde regjeringen at det fra sommeren vil bli 19 unntak fra forbudet om reptiler i Norge - deriblant leopardgekko og skjeggagan.

Ettersom de nye reglene ikke trår i kraft før 15. august blir de ulovlige kjæledyrene som ble beslaglagt trolig avlivet.

– Jeg vet ikke skjebnen til reptilene, men jeg vil anta at Mattilsynet er blitt koblet på, sier Tiltnes.