Sol i nord – snø i sør

– Det er Nord-Trøndelag og nordover som har det beste været i dag, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Vervarslinga på Vestlandet.

Men det er bare midlertidig. Utover dagen trekker skyer innover fylket og fører med seg en del nedbør, men da som regn.

Gradvis varmere mot helgen

Også fredag må vi forvente en del skyer, men ifølge meteorologen blir det også perioder med sol. Men fra lørdag begynner ting å skje.

– Allerede fra fredag vil det gradvis bli varmere. Om ikke temperaturene når 20-tallet i helga vil det ikke være langt unna, sier Berge.

Godvær fram til tirsdag

Det forholdsvis sommerlige været vil holde seg fram til tirsdag, hvor det ser ut til at et nytt lavtrykk trekker inn over Nord-Trøndelag.

Sør for Dovre er det først utpå lørdag at solen titter fram, og gir helt andre værforhold enn torsdag morgen.

I Oslo-området skapte nattens snøfall store problemer på veiene, og det ble anbefalt å la biler med sommerdekk stå.