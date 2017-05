25-årskonsert og 17. mai-konsert for Dampsaga

Jakob Bjerken som er leder av 17. mai-komiteen sier at 17. mai-feiringen i Steinkjer tradisjonelt avsluttes med en konsert med lokale krefter i Dampsaga Kulturhus.

– I anledning 25.-årsjubileet til kulturhuset har vi bestemt oss for å gå sammen om denne felles konserten.

Hallgeir Modell, som er arrangementsansvarlig på Dampsaga, lover et solid program Der folk både for oppleve Mildred Marita Ramberg Røthe som synger Grieg og Steinkjersolistene under ledelse av Beata Selnes. Ane Berg og Per Arne Vighals sørger for et gjenhør av noen sangene fra Flaggermusen som de framførte i Dampsaga for 17 år siden. Steinkjers eminente jazzmusiker John Pål Inderberg kommer, og det samme gjør fiolinisten Einar Olav Larsen. I det allsidige programmet finner vi også å gladjazzbandet "Bajaz" fra Steinkjer.

17. mai-general Bjerkem sier at det ellers blir en tradisjonell feiring av 17. mai. Bjerkem sier at han er spesielt glad over å ha fått Steinkjers avtroppende bygartner Finn Rossing som årets 17. mai-taler.