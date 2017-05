Bjørn skutt i Namsskogan

Bjørnen oppholdt seg i kalvingsområdet til reinsdrifta i Namsskogan. Det ble på grunnlag av dette innvilget ekstraordinær skadefellingstillatelse fra Miljødirektoratet. Det bekrefter både Statens Naturoppsyn og Miljødirektoratet til Trønder-Avisa lørdag formiddag.

– Vi visste godt hvor den var og så sporene godt, da det var over en meter snø i omrdået, sier fellingsleder for SNO, Even Bjørnes.

Anders Braa, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, forteller at fellingstillatelsen ble gitt på SMS fredag ettermiddag.

Bjørnen befant seg da i området som reinen var på veg mot for å kalve. Den hadde ennå ikke tatt rein, men reineierne og Miljødirektoratet fryktet at det kunne bli store skader dersom man ventet ytterligere.

– Reineierne hadde god kontroll på hvor bjørnen var. Vi fant ut at det beste var å ta bjørnen nå, da situasjonen kunne blitt både vanskelig utover helga, og bjørnen kunne forvoldt stor skade, forteller Braa.

Kort jakt

Fra fellingstillatelsen var på plass og til bjørnen var skutt, tok det kun 20 minutter. Bjørnen ble skutt i 20-tiden fredag.

– Fra vi så sporene til bjørnen var avlivet tok det kun ti minutter. Det hele var veldig udramatisk - noe som er det beste for bjørnen, sier Bjørnes.

Skutt bjørn havnet i Stod: – Han har nok spist mye Sjelden har slakter og daglig leder ved Vilteksperten sett en så tjukk bjørn på våren som den som ble skutt i Selbu.

Bjørnen er en hannbjørn på rundt 160 kilo - noe som er en ganske høy vårvekt for arten.

– Da blir den fort godt over 200 kilo utover sommeren og høsten. Det var en stor bjørn, sier fellingslederen.

Kalvingstid

Det er kalvingstid hos reinen nå. SNO sier at de foreløpig selv ikke har sett noen kadaver etter bjørnen.

– Men hvis han tar kalver er det nesten aldri noe igjen av de. Han spiser opp alt, sier Bjørnes.

Bjørnen ble funnet og skutt fra helikopter.

LES OGSÅ: «Bjørn» kan ha vært gaupe

Dette er den andre bjønen som det er gitt fellingstillatelse på i Trøndelag i år. I april ble en bjørn skutt i Selbu i Sør-Trøndelag. I Verdal har både kommunen og sauebønder ønsket fellingstillatelse på en bjørn, men denne er enda ikke innvilget.