Bjarne Brøndbo har meldt seg inn i Høyre

Allerede i 2013 sto Brøndbo fram som Høyre-venn da han ledet partiets kandidatkonferanse. Den gang ville han ikke svare på om han fortsatt var Ap-medlem. Nå bekrefter imidlertid Brøndbo (52) overfor VG at han har meldt seg inn i statsminister Erna Solbergs parti.

Denne saken sto først i VG.

«Jeg har tenkt tanken før, men er glad i Arbeiderpartiets historikk og betydning for det samfunnet vi har i dag. Får også litt dårlig samvittighet overfor Jens Stoltenberg, et menneske jeg setter utrolig høyt», skriver Brøndbo i en epost til VG.

DEBATTINNLEGG: Bjarne Brøndbo etterlyser politisk styring Det jeg etterlyser er en demokratisk modell med handlekraftige politikere som står sammen om de virkelig viktige valgene for vår velferd og framtid, skriver Bjarne Brøndbo, DDE-vokalist og bedriftseier i dette debattinnlegget.

«Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker», fortsetter han.

Artisten opplyser også at det per i dag ikke er aktuelt å påta seg verv for partiet, men at han vil fremme sine meninger når det er naturlig.

– Systemet har en stor feil

Hendelsen som var direkte utslagsgivende for bruddet med Ap, var ifølge Brøndbo da han i en nyhetssending ble kjent med at partiets programkomité i januar gikk inn for en økning i skattene med 15 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

«Hvordan er det mulig å ikke snakke om hvordan vi skal bruke pengene, men enkelt bare si at vi må ha mer inntekt?», spør Brøndbo.

I en kronikk i VG knappe to uker senere gikk han ut mot det han mener er for høy bruk av velferdskroner:

«Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk NAV og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv. Dette systemet har bare én stor feil: Det er bare så alt for godt!», skrev han.

Bekymret for velferdsstaten

Brøndbo sier at han er bekymret for det han kaller «vår fantastiske velferdsstat og fordelingsmodell».

«Vi er så heldige å få leve i «verdens beste land å bo i», og dette ønsker jeg å bevare. Tiden er inne for å stoppe opp litt, se seg rundt, konkludere med at «folk flest» har ordnede arbeidsforhold, gode lønnsbetingelser, reiser til Syden, har kanskje hytte, båt, bobil eller campingvogn. Vi må ta et oppgjør med oss selv og innse at enkelte tilkjempede rettigheter, som for eksempel førtidspensjon, ikke er bærekraftig», skriver han i e-posten.

Nå håper han at Høyre vil ta opp kampen med fagbevegelsen og utfordre dem på veferdsordningene.

«Vi kan ikke tillate at fagbevegelsen styrer samfunnet ut fra tanken om alltid å kjempe for bedre vilkår, mer fri, lavere pensjonsalder og så videre. Det er ikke slik at arbeidsgivere i 2017 er ansvarsløs overfor sine ansatte».

52-åringen er ikke den første i familien som foretar et partibytte. I 2011 meldte Namdalsavisa at hans bror, D.D.E.-trommis Eskil Brøndbo, hadde meldt overgang fra Ap til Høyre.

Solberg: Går likar no

«Bjarne er hjertelig velkommen på laget. Han har et ekte samfunnsengasjement og vi er selvsagt stolte for at han mener Høyre har den riktige politikken for fremtiden», skriver hun i en SMS sendt via Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter.

«Vi ser jo at det «går likar no». Veksten er på vei opp, ledigheten på vei ned, og det skapes flere jobber. Det siste Norge trenger nå, er 15 milliarder kroner i økte skatter og avgifter på norske jobber, pensjonister og vanlige folk».

Ap: Står på arbeidsfolks side

«Arbeiderpartiet står på vanlige arbeidsfolks side og er opptatt av arbeid til alle og å skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Dette målet deler vi med fagbevegelsen», skriver medlem av Stortingets finanskomité, Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet i en epost.

«Når det gjelder skatt, er vi uenige med Høyre og Frp som deler ut milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før, samtidig som de bruker rekordmye oljepenger. Arbeiderpartiet mener at de som har mest, må bidra noe mer, for å finansiere en trygg eldreomsorg og god skole for alle. Med vårt opplegg får vanlige folk mindre eller uendret skatt».

Den nyvalgte LO-lederen Hans Christian Gabrielsen ønsker ikke kommentere Brøndbos bekymring for det han kaller fagbevegelsens detaljstyring av Ap.