– Jobber ut i fra worst-case scenario

Aspli forteller at kommunen har etablert krisestab i tillegg til at det er satt opp et forsamlingshus som KO for letemannskaper og de som eventuelt blir evakuert.

– Jeg var i et møte på Steinkjer som jeg nå har avbrutt. Før jeg dro fra Steinkjer var jeg innom operasjonsentralen og ble orientert om situasjonen, forteller Aspli når Trønder-Avisa møter han på Høylandet.

Beveger seg mot boligområde

Han forteller i 15-tiden at kommunen jobber ut i fra et wors-case scenario, og at brannen akkurat nå beveger seg mot et boligområde nord på Ottersøy.

– Der et det flere titalls boliger, og vi avventer nå å se hvordan dette utvikler seg, sier han.

Plass på hotell ved behov

Kommunen har også sørget for at det er ledig kapasitet ved hotellet i Kolvereid.

– Der vil det være plass ved behov for evakuering over natten, sier Aspli.

Han håper helikoptrene vil ta unna det verste, men frykter for hva som skjer når de må tanke.

- De må jo også ned og fylle på og hvile, så det vil være flere kritiske tidspunkt her.