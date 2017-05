Fryktet for boligene

– Flammene var en periode like ved bygningen til søstera mi som bor like utenfor meg, sier Reiersen.

Han bor på en av de tre gårdene ved Holand på Ottersøya hvor skogbrannen ble oppdaget mandag formiddag.

Tre kilometer til tettbebyggelse

Der ligger det to gårdsbruk og en enbolig rundt tre kilometer fra tettbebyggelsen. Mandag formiddag ble det jobbet intenst med å få kontroll på flammene tok seg raskt fram i lyng og skog.

Da flammene nærmet seg den første boligen på Holandslia, endret imidlertid vindretningen. Ifølge øyenvitner skal flammene ha tatt seg over en branngate som var laget for å hindre brannen om i å ta seg innover mot tettbebyggelsen mot sørvest.

– Jeg har hørt at det ble sagt at brannen tok seg over branngata. Men vinden går nå rett vest, så da bør kanskje tettbebyggelsen gå klar, sier Reiersen.

Ikke oversikt på grunn av mye røyk

Hvor store områder som er svidd på eiendommen hans og hos naboen, har han så langt ingen oversikt over.

– Det er så mye røyk at det er vanskelig å ha oversikt.

– Hvordan oppleves det å bli utsatt for en brann så tett innpå egen bolig?

– Det er selvsagt ikke noe trivelig. Det er heller ikke så mye man får gjort.