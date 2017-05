Stolt Nærøy-ordfører

Aspli var i Steinkjer i et møte da han fikk beskjed om dramatikken som utsplite seg i kommunen. Han dro til politiets operasjonssentral og deretter hjem for å følge med på flammene og være i kriseberedskap for de som trengte det.

– Er stolt av alle

Klokken 22.30 mandag kveld forteller han at han er svært stolt av det han har sett blitt gjort for å hindre at bolighus og folk ble skadet av flammene.

– Det er lagt ned en enorm innsats og jeg er stolt av alle som har vært på stedet og hjulpet til med å begrense dette, sier ordføreren.

Ikke kriseberedskap

Han forteller at kommunen ikke er i kriseberedskap nå, ettersom brannen har beveget seg bort fra Ottersøya sentrum. Likevel følger de med og er på plass dersom det skulle oppstå noe.

– Vi er i en slik beredskap at vi rykker om det skulle være noe, og i morgen tidlig er vi på plass igjen.

– Bedre rustet enn før

Gjennom natta skal Sivilforsvaret og brannvesenet holde vakt, og slukkingen fortsetter.

– Jeg tror vi i Norge er bedre rustet for å takle slike ting enn vi har vært tidligere. Det er ikke sikkert det hadde gått like bra for noen år siden, sier ordføreren.