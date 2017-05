To kvadratkilometer står i brann: – Vi har ikke kontroll

Et område på to ganger én kilometer står nå i brann ved Holandslia, i Ottersøy i Nærøy. Brannen er ute av kontroll og det er fortsatt fare for at bygninger kan gå tapt.

– I tillegg til brannkorpsene har vi kalt ut stedsinnsatsgrupper fra Vikna, Grong og Namsos, forteller Dag Kåre Ditløv for 110-sentralen i Namsos.

Helikopteret er på veg

Skogbrannhelikopteret ble kalt ut klokken 11.07. Det er på veg til stedet.

– Det er trolig fremme klokken 12.30, sier Ditløv klokken 12.20.

Brannvesenet sier at de ikke har kontroll og at brannen fortsatt sprer seg.

– Bygningene er sålangt berget, men det er ikke kontroll på stedet, sier Ditløv.

Kraftig vind

Det er kraftig vind i området og det er et stort areal som står i brann. Vinden var på et tidspunkt gunstig for å berge bygningene, men den har nå snudd og det er fortsatt fare for bygg.

– Det har begynt å brenne flere steder og vi har ikke kontroll, sa Lars Ole Øie, operatør for 110-sentralen i Namsos. klokken 11.00.

Klokken 11.30 brant det på minst tre forskjellige steder.