Avverget ny skogbrann i Nærøy

Brannmannskap fra flere nabokommuner, deriblant Høylandet og Bindal, rykket ut til melding om en ny gressbrann i Nærøy tirsdag ettermiddag.

Nærøy har hatt flere større lyngbranner de siste par dagene, og da meldingen om en ny brann ved Gråmarka, nord for Kolvereid gikk, ble det slått full alarm.

– Det dreier seg om en brann i en åkerkant med fare for spredning mot skog, sa operasjonsleder Johnny Olsen like etter at alarmen gikk.

– Ubehagelig

Ifølge vitner var brannvesenet raskt på plass, og naboer hjalp til med traktorer for å hindre spredning.

– Det er masse brannbiler med blålys her, og det er kraftig røyk, sa en av naboene til der brannen startet.

– Det var en ubehaglig situasjonen, legger hun til.

Fikk raskt kontroll

Like før klokka 19.30 kunne Dag Kåre Ditløv på 110-sentralen avdramatisere hendelsen.

– Kolvereid brannvesen har vært på stedet og avklart saken. De har kontroll på situasjonen, og driver bare med litt etterkontroll, sier han.

– Så det er ikke lenger fare for spredning?

– Med tanke på innringerne, hørtes det veldig dramatisk ut. Derfor rykket vi ut med store ressurser. Da de første mannskapene var på plass, fikk vi avklart at det ikke var så dramatisk som først antatt, sier Ditløv som opplyser om at det ikke er fare for spredning.