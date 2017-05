Banken tror ikke nedturen kommer

Mens resten av regionen holder på å komme seg etter sjokket med oljeprisfallet i 2014, er nordtrønderne langt mer negative til forventningene de neste 12 månedene.

– Vi skjønner det ikke. Alle våre indikatorer tilsier at det går bra, sier banksjef Kjell Morten Myrvang og konserndirektør Vegard Helland i Sparebank1 SMN. Den eneste forklaringen de har er ren psykologi.

– Konkursen i Drømmebakeriet, usikkerhet rundt framtida til Norske Skog, og et Kværner som produserer for mer enn de henter inn i nye oppdrag, kan påvirke. I tillegg skaper lus og sykdom stor uforutsigbarhet i oppdrettsnæringa, sier Vegard Helland.

Tjener penger

I regnskapene vises i hvert fall ikke usikkerheten.

– Bedriftene har økt innskuddene sine med 20 prosent i første kvartal. Det tyder på at de tjener godt med penger. Innskuddene har økt de siste 18 månedene, sier banksjef Kjell Morten Myrvang.

Samtidig har Nord-Trøndelag den laveste arbeidsledigheten i landet med sine 2,2 prosent. I landet for øvrig er den på 2,9 prosent.

Boligpriser stiger

Boligprisene brukes ofte som en markør på hvordan privatpersoner ser på sin egen økonomi. Boligsalget går tregere, men de fleste objekter blir solgt. Boligprisene har steget med sju til ni prosent i byene i Nord-Trøndelag. Unntaket er Namsos der det er stillstand i prisutviklingen. Det er ett signal på at det går dårligere i statistikkene.

Antall konkurser i Nord-Trøndelag har økt med 30 prosent på ett år.

Men det er stort sett små bedrifter med lite omsetning og få ansatte som går konkurs.

– Jeg tror vi nå ser resultatet av at kravet til aksjekapital ble senket fra 100.000 kroner til 30.000 kroner. I 2014 hadde 19 prosent av selskapene som gikk konkurs en aksjekapital lavere enn 100.000 kroner. I år er det hele 53 prosent av konkursene som kommer fra bedrifter som ble etablert med mindre enn 100.000 i aksjekapital, sier Vegard Helland.

De fleste konkursene kommer i varehandel og bygg/anlegg. Det er også de største bransjene i Nord-Trøndelag i antall.

Det meldes om stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen. Det skal bygges offentlige bygg for kommunene for flere milliarder. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene og de store vindkraftutbyggingene på Fosen, som også gir oppdrag for noen nordtrønderske bedrifter.

For mye næringsbygg

Bankens analytikere roper et lite varsko mot overetablering i næringsbygg, spesielt i Trondheim, der det bygges mye mer enn behovet.

– De andre bransjene går relativt bra. Vi har ennå ikke friskmeldt offshoreservice. Der er det ennå lite oppdrag å hente, og mange skip i opplag. Skipsverftene har vridd aktiviteten fra offshore over til bygging av fiskebåter og skip til oppdrettsindustrien.