Brannen i Nærøy blusset opp igjen

Lyngbrannen i Nærøy har blusset opp igjen, bekreftet 110-operatør Jon Eirik Seierstad til Trønder-Avisa tirsdag ettermiddag.

Klokken 15.45 opplyser 110-operatør Morten Brøndbo at brannhelikopteret er i aksjon, og at bemanningen i området er styrket.

– Det var røykutvikling lengst øst i det området som brannen har vært. Slokningshelikopteret kom i retur etter at det ble dimitert tidligere i dag, og startet slokking med en gang, sa journalist Birger Aarmo (Namdalsavisa) i 16-tida.

Brannen blusset opp i samme området der arbeidet ble avsluttet sist. Det er ikke uvanlig at gress- og lyngbranner kan plutselig blusse opp. Dette gjør at brannmannskapene i området er i høy beredskap.

Under kontroll

– Like før klokka 17.30 meldte fagansvarlig for brann at helikopteret var ferdig med sin innsats, og at det videre dreier seg om små ulmebranner på toppen som de skal forsøke å få kontroll på med egne mannskap, forteller Dag Kåre Ditløv på 110-sentralen.

Han forteller at det kan være glo og ulmebranner under torv og mose, slik at mannskapene blir på stedet utover kvelden.

– Det blir nok mest sannsynlig holdt vakt der utover kvelden og natte, men heldigvis er det meldt litt nedbør – men med mye vind og tørt terreng kan det ha liten effekt, sier han.

100 meter stort område

Ifølge NAs journalist Birger Aarmo, dreier det seg om et område på rundt 100 meter.

– Det begynte å brenne flere steder, men brannmannskapet fikk grei kontroll på den første brannen. Men det blåser godt, sier han.