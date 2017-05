Brannvesenet snart ferdig på branntomta i Namsos

Mandag kveld ble det etablert brannvakt etter den voldsomme rekkehusbrannen i Fossbrenna i Namsos, der totalt fire rekkeboliger ble brannskadd. To av dem ble helt utbrent.

Etterslokking

Mellom 55 og 60 personer måtte finne seg et annet sted å sove natt til tirsdag på grunn av store røykmengder i boligene. I forbindelse med hendelsen stilte Scandic Rock City opp med rom til de berørte.

Operatør ved 110-sentralen Jon Eirik Seierstad forteller til Trønder-Avisa tirsdag morgen at det ble utført etterslokking gjennom natta, og at brannvesenet nå snart er ferdige på stedet.

– Vi var bekymret for at det kunne spre seg, men det er ingen fare nå, og brannvesenet er snart ferdige på stedet og politiet vil da ta over, opplyser Seierstad.

Full overtenning

Det var klokken 16.20 mandag at politiet fikk melding om brannen i Namsos.

– Det er et rekkehuskompleks med fem leiligheter som brenner, hvorav to er utbrent. Den lengst vest brenner det kraftig i fortsatt, fortalte operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Lars Letnes ved 18-tiden mandag ettermiddag.

Det ble gjennomført etterslokking på stedet natt til tirsdag.