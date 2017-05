Brudd i jordbruksforhandlingene: Bøndene ruster seg til kamp

Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

– Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier fylkesleder Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag i en pressemelding.

Hun forteller at tilbudet er langt fra å følge opp jordbruksmeldingen fra Stortinget.

Grunnleggende uenighet

– Når forhandlingene dessverre ikke får rettet opp disse skjevhetene, så må vi stole på at Stortinget setter regjeringen på plass, sier hun.

Bondelaget og regjeringen er svært uenig om hvordan Stortingets vedtatte mål om å øke norsk matproduksjon skal nås. Stortinget har også vedtatt at inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres. Dette har vært ett av temaene partene har vært uenige om.

– Når regjeringa tar penger fra en bonde og gir til en annen, eller flytter midler mellom ulike deler av landet, er det ikke ei satsing på landbruket. Det gir bare større uforutsigbarhet for flere, og svarer ikke på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser, sier Grande i pressemeldingen.

Videre skriver Grande at staten ikke responserer godt nok på jordbrukets krav om å satse særlig på små og mellomstore bruk.

– Fordelinga som er foreslått er langt fra nok til å gi et løft til mangfoldet i norsk landbruk. Norsk landbruk trenger ei satsing som forhindrer at mer jord går ut av drift, og det har ikke regjeringa vært villig til å gi, sier Grande.

Forventer avklaring fra Stortinget

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.

– Jeg har store forventninger til at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, sier Borgny Kjølstad Grande.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er svært overrasket over organisasjonenes nei. Avtalen ville gitt bøndene en vesentlig bedre inntektsøkning enn andre grupper, sier departementet i en pressemelding.

– Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr, kommenterer Dale.