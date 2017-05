Slukking av lyngbrannen fortsetter

– Et skogbrannhelikopter står klart til innsats nå på morgenkvisten etter en pause i natt. Det er antatt å starte arbeidet rundt klokken 8, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Reinsborg, til NTB.

Natt til tirsdag har store mannskaper fra brannvesenet, sivilforsvaret og Røde Kors jobbet med å holde brannen under kontroll. Restene av brannen antas å dekke et område på omkring to og en halv kvadratkilometer.

Det bratte kystlandskapet er dekket av lyng, krattskog og annen vegetasjon som var svært tørr etter mange dager uten nedbør. Det gjorde at flammene spredde seg raskt etter at brannen brøt ut ved Holandsli mandag morgen.

– Det er bratt og ulendt terreng. Helikopteret skal drive befaring fra lufta for å danne seg et bilde av hvor de skal drive aktiv slukking, sier Reinsborg.

Slukningsarbeid gjennom natten

– Vi har rundt 20 mann fra brannvesenet og omkring 50 fra sivilforsvaret som jobber gjennom natta. Så lenge det ulmer i lyngen er det ikke helt kontroll på utviklingen, og da må vi ha mannskapene ute. Det er ventet frisk bris til kuling i morgen, så det gjelder å få kvelt det meste før vinden kommer, sa operatør Dag Kåre Ditløv ved Namsos 110-sentral til NTB i 2.30-tiden natt til tirsdag.

Utfordringene når torv og lyng brenner er at selv om det ikke er noen flammer, kan det ligge glo der. Det skal bare et vindpust til, så kan det ta seg opp.

Politiets innsatsleder på stedet forteller til Trønder-Avisa at skuldrene nå er senket på dem som nå er på stedet.

– Det ulmer ganske dypt nede i bakken, så vi skal bruke helikopteret for å få på vann på flere steder, opplyses det. Det er ikke åpne flammer på stedet.

Klokken 09.30 er det fremdeles rundt 60-70 personer på stedet, men ikke alle er aktive i arbeidet. Målet er å få friskmeldt området i løpet av dagen, men det er uvisst når dette kan skje.

Ikke fare for bebyggelse

På det meste deltok tre brannhelikoptre og nærmere 100 personer i arbeidet med å slukke lyngbrannen, og først sent mandag kveld meldte politiet at brannen var under kontroll. Det er ikke lenger fare for at folk og bebyggelse skal bli rammet, men arbeidet fortsetter.

Brannvesenet advarer generelt mot bruk av åpen ild i hele Trøndelag fordi det er så tørt. Regn ventes ifølge meteorologene ikke før nærmere 20-tiden tirsdag kveld.