Statement arrangeres for tiende gang i Verdal

Bumperballs, tenker du kanskje – hva er det? Jo, store oppblåsbare baller som man har på seg på overkroppen, samtidig som man spiller fotball.

– Det ser veldig gøy ut. Det er en aktivitet som er ny av året, forteller miljøterapeut Robert Hermann, som er med og arrangerer årets Statement.

Første år i Vuku

3D-simulator er også en ny aktivitet, i tillegg til en lang rekke andre. Nytt av året er også at kvelden avholdes i Vukuhallen. Tidligere er den blitt arrangert i Sul.

Ungdomskontakt Øyvind Bragstad påpeker at man ønsket å prøve noe nytt, ettersom det er tiende året Statement avholdes.

– Vi er også litt mer skjermet for været her. Det regnet kraftig for to år siden, og når vi har en flott hall som denne, så er det greit å prøve den ut, sier Bragstad.

Statement er et gratis arrangement for ungdom mellom 13 og 16 år. Det ble startet opp for å være et rusfritt alternativ på 16. mai.

– Denne dagen i året har vært debutkvelden for alkohol for mange ungdommer. Ved å introdusere en alternativ kveld uten rusmidler, så ble ungdommene oppfordret til å ta et statement, påpeker Bragstad.

Deler ut premier

Rundt 290 ungdommer er påmeldt i år. Det utgjør cirka 55 prosent av ungdommene i denne aldersgruppen i Verdal.

– Vi prøver å få flest mulig 10.-klassinger hit også, men vi merker at en del av de eldste har lyst til å gjøre andre ting, forteller Hermann.

Under kvelden pleier det å bli trekking av små og store premier. Hovedpremien – en scooter og hjelm – er forbeholdt 10.-klassingene som deltar i år.

Hele kvelden koster rundt 130.000 kroner å arrangere, men den største andelen av denne summen dekkes av en rekke sponsorer.

– Dersom noen ombestemmer seg, så vi plass til noen etternølere, konstaterer Bragstad.