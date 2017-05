Trønder-Avisa og Namdalsavisa inngår tettere samarbeid

Etter at Trønder-Avisa kjøpte Namdalsavisa av Amedia-konsernet sommeren 2015, har partene diskutert hvordan og på hvilke områder avisene skulle samarbeide.

Nå er de formelle avtalene på plass, noe som baner veg for et tettere redaksjonelt samarbeid mellom mediehusene.

– Det vi har samarbeidet om fram til nå på ulike temabilag har vært en suksess, både redaksjonelt og markedsmessig. Derfor mener vi tida er inne også for å utvikle et redaksjonelt samarbeid på andre områder, sier redaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa.

Til fordel for leserne

Namdalsavisas redaktør Kim Riseth beskriver tida fra oppkjøpet og fram til nå som en modningsprosess.

– Det er åpenbart ting vi kan samarbeide om – til fordel for leserne. Det er det som ligger til grunn for våre prioriteringer. Namdalsavisa skal alltid være et talerør for Namdalen og se ting med namdalske øyne – og det vil vi fortsette med. Både vi og Trønder-Avisa skal rendyrke vår identitet, men samtidig kan vi samarbeide om ting som gagner begge parter, sier Riseth.

Han mener det er viktig at folk på Innherred også får vite om store ting som skjer i Namdalen.

– Og for oss kan et samarbeid med Trønder-Avisa styrke muligheten til å overvåke områder som namdalinger også er opptatt av – for eksempel E6 mellom Namdalen og Trondheim samt Værnes.

Begge redaktørene trekker også fram kultur og sport som to arenaer hvor avisene ser for seg et tettere samarbeid i tida framover.

Sammenslått fylke

– Vi har en journalist i Oslo og skal etter hvert ha tilstedeværelse i Trondheim. Det åpner også mange muligheter for saker vi kan samarbeide om, sier Moen og trekker fram sammenslåinga av trøndelagsfylkene og politkk på nasjonalt nivå.

– Under høstens valgkamp vil et samarbeid mellom avisene være til nytte for leserne både av Trønder-Avisa og Namdalsavisa. Vi planlegger også en fire timer lang tv-sending på valgkvelden, forteller Moen.

– Er denne samarbeidsavtalen ledd i en nedbemanningsplan?

– Nei. Men utviklinga i mediebransjen de siste årene tvinger fram en motivasjon til å se på andre løsninger enn tidligere. Og da handler det om å bruke de ressursene man har på best mulig måte, sier John Arne Moen.