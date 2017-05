Tre unge gutter skulle tenne bål - måtte få hjelp fra brannvesenet

Både brannvesenet og politiet rykket ut til lyngbrann i Verdal, ved Ørin naturreservat. Meldingen kom inn til politiet litt før klokken 20.00 tirsdag kveld.

Innsatsleder Eirik Johanessen sier at tre gutter er sendt hjem til sine foreldre, etter at et bål kom ut av kontroll.

– Guttene hadde laget seg et bål for å grille marshmallows. De er trolig i 13-årsalderen. Hadde dette vært tidligere på dagen kunne det fått enda større konsekvenser, for da var det mye mer vind enn nå, sier han.

Johanessen påpeker at vindretningen også er gunstig, da det blåser mot sjøen.

– Vi var også forholdsvis raskt på stedet, og jeg kan minne om at det er bålforbud fram til 1. september. I disse tider er det spesielt viktig å ikke tenne bål i friluft, sier han.