Tre biler og garasje gikk tapt i brann

STEINKJER: Det var like før klokken 07.00 17. mai at brannvesenet i Steinkjer fikk melding om mistenkelig røyk fra Figgatoppen like utenfor Steinkjer sentrum.

Brannvesenet rykket ut med med tankbilen, men da de ankom stedet sto allerede garasjeanlegget i full fyr.

Fire biler skadet

– Da vi kom fram til stedet iverksatte vi umiddelbart slukkingsarbeid, men tre biler og garasjeanlegget var allerede tatt av flammene, sier brannvesenets innsatsleder Svein Grimstad.

En fjerde bil var var forsøkt rygget unna, men også denne har fått brannskader.

Ikke fare for spredning

Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer på grunn av kraftig røykutvikling mens brannen herjet.

Brannmannskapet på stedet fikk raskt kontroll på situasjonen og foretok en kontrollert nedbrenning av garasjen. Det var aldri fare for at brannen skulle spre seg til bolighusene like i nærheten.

Politiet vet foreløpig ikke årsaken til brannen, men skal etterforske brannen.