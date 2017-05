Bondeaksjoner over hele fylket

Besøkte du ett av fylkets kjøpesentre i formiddag ble du møtt av protesterende bønder. Bønder som rev seg løs fra våronna for å vise sin vrede over bruddet i jordbruksoppgjøret.

Brudd i forhandlingene

Bruddet var et faktum 16. mai. I år hadde bøndene virkelig tro på at staten ville gi dem en lønnsutvikling som monnet. Årsaken er at Stortinget vedtok den nye landbrukspolitikken dagen før jordbruksforhandlingene startet.

Der kom det fram at hovedmålet er å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. I praksis betyr det mindre importmat og mer mat produsert i Norge.

– Vi er skuffet. Målet vårt var å få til en avtale fordi vi vil hegne om forhandlingsinstituttet. Nå ser vi at regjeringen vil en annen vei enn vi vil, sier fylkesleder i Norges bondelag, Borgny Grande.

– Raserer jordbruk

Bondelaget mener forslaget fra staten i alt for stor grad prioriterer de store brukene, ikke de små og mellomstore brukene som bondeorganisasjonene ville prioritere i år.

– Tre prosent av arealet i Norge er dyrket mark. Skal vi dyrke mer av maten vår selv trenger vi alt det arealet. Rammevilkårene som legges er med på å skape grunnlaget for matproduksjonen i mange år framover, sa Grande til de frammøtte.

Brudd

Det var gjennom hele forhandlingsperioden stor avstand mellom bøndenes krav om 1.450 millioner og statens tilbud om 410 millioner kroner.

I Nord-Trøndelag rammer statens tilbud - ifølge Grande - spesielt de mindre brukene i utkantene og fjellandbruket.Der der det mindre muligheter til å ta i bruk mer areal til landbruk uten store kostnader. Det gjør at bøndene som driver disse brukene gir opp når det er storgårdene som prioriteres fra regjeringens side.