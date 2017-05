Flaat ansatt som ny leder i Skogmo industripark

Styret i Skogmo Industripark har ansatt ny daglig leder. Ole Joar Flaat kommer fra stillingen som daglig leder i NAMAS Vekst AS

– Styret i Skogmo Industripark fikk mange kvalifiserte søkere og har gjennom en grundig ansettelsesprosess valgt å tilby stillingen til Ole Joar Flaat. Han er i dag daglig leder NAMAS Vekst AS, og har med sin allsidige bakgrunn og erfaring de egenskaper Skogmo Industripark AS trenger for å videreutvikle selskapet, sier styreleder Svein H. Karlsen i en pressemelding.

Varaordfører

Ifølge pressemeldingen går det fram at 47-åringen Ole Joar Flaat er utdannet diplomøkonom, befal og agronom, og har mangeårig erfaring fra kreditt- og inkassobransjen. De fem siste årene har han vært daglig leder i vekst- og attføringsbedriften Namas Vekst AS. I tillegg har Flaat fartstid fra Forsvaret, politiet og landbruket. Han er for tiden folkevalgt og innehar vervet som varaordfører i Høylandet Kommune.

40 medlemsbedrifter

– Styret i Skogmo Industripark er meget godt fornøyd med at Ole Joar Flaat søkte stillingen, og takket ja til utfordringen som daglig leder hos oss. Hans allsidige bakgrunn, både jobbmessig og politisk, er en basis som passer godt inn i vår strategi og virksomhet. At han i tillegg kjenner selskapet fra før som leder for en av de 40 medlemsbedriftene i parken, mener vi er nyttig erfaring å ta med seg inn i sin nye funksjon. Flaat tiltrer i stillingen rett etter sommeren, sier Karlsen i pressemeldingen.