Norsk friluftsliv: Uforståelig at vannscootere sidestilles med fritidsbåter

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen. Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket, som de mener trosser faglige råd.

– Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt. Denne endringen har vannscooternæringen selv presset igjennom. Dette har ikke vært noe folkekrav, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Flere aktører imot oppheving

Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljøer var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.

Etter de nye reglene må småbåtførere blant annet følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det foregår bading. Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.

– Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.

– Kritikkverdig

Norsk friluftsliv har tidligere påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og for rødlistede fuglearter.

– Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.

Høringsrunden om frislipp av vannscootere resulterte i 17 innspill fra Sørlandet: Seks for og elleve mot. Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.