Det bekrefter venstres gruppeleder Leif Eggen til bladet.no.

Venstre bestemte seg for å tre ut av ordførersamarbeidet for kun for få dager tilbake. Venstres brudd med maktblokka skaper et politisk jordskjelv i Stjørdal.

Åpent om grendeskolene

At samarbeidet nå er over fører til at avstemmingen om grendeskolene i kommunestyret torsdag er helt åpen.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) har invitert til pressekonferanse i rådhuset like før kommunestyremøtet torsdag ettermiddag. Her vil trolig ordføreren presentere nye samarbeidspartnere.