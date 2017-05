- Ingen forskjell på Bjarne Brøndbo og Kari Nordmann

Det var forrige helg at Brøndbo sto på scenen sammen med statsminister Erna Solberg på Høyres kampanjesamling. Da var det allerede kjent at han hadde byttet parti fra Ap til Høyre.

– Jeg er bekymret for velferdsstaten vår. Det er på tide å ta noen upopulære valg, sa Brøndbo til Trønder-Avisa.

Siden har den profilerte musikeren høstet både kjeft og hyllest. Nå melder fylkesleder Karianne Tung i Sør-Trøndelag Arbeiderparti seg på. I det hun kaller et «åpent brev» til Brøndbo går hun til politisk motangrep.

«Samtidig forstår jeg valget ditt. For jeg har sett det du har skrevet og det du har sagt i intervjuer den siste tiden. At du vil beholde de skattekuttene Frp og Høyre har gjennomført. At du mener at velferdsordningene for de som har havnet utenfor arbeidslivet er for gode. Da gjør du helt rett i å velge Høyre fremfor Arbeiderpartiet», skriver Tung i brevet.

Tilsvar til Brøndbo

Overfor Trønder-Avisa sier hun at brevet er ment å være et tilsvar til Brøndbo.

– Han angriper politikken vår litt. Dette er et svar på hva vi står for, og hva vi mener er riktig politikk. Det er for å få vår side av saken fram også. Vi føler ikke det har kommet like godt fram overalt, sier Tung.

Trønderpolitikere fra Ap var også ute og kritiserte Brøndbo i kjølvannet av opptredenen sist helg. Det førte til krass kritikk av dem igjen - blant annet fordi de angrep «privatpersonen» Bjarne Brøndbo.

– Det er selvsagt helt opp til han selv å velge hva han vil. Nå har hann gått på banen og debattert offentig. Dette er bare et tilsvar på samme måte som vi svarer alle som kommer med utsagn om Ap. Det er ikke noen forskjell på Bjarne Brøndbo eller Kari Nordmann. Han fortjener svar som hvem som helst annen, sier Tung.

– Smertefullt

– Det må ha vært smertefullt for dere når en så profilert trønder bytter parti?

– Det er alltid smertefullt for Ap når folk velger å stemme på andre enn oss. Det er derfor vi holder på med politikk. Vi ønsker at folk skal være enige i samfunnsutviklingen vi ønsker, sier hun.

Tung sier døren står åpen for Brøndbo.

– Han er selvsagt hjertlig velkommen tilbake til oss, hvis han likevel er mer enig med oss, på samme måte som andre som melder seg.

Brøndbo sier til Trønder-Avisa at han ikke vil kommentere brevet.