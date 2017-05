Kvinne i 60-årene mistenkt for promillekjøring etter sammenstøt

Klokka 16.30 fredag fikk politiet melding om mulig promillekjøring på en parkeringsplass på Gullbergaunet i Steinkjer.

– Det var et sammenstøt mellom to biler på parkeringsplassen. Kvinnen i den ene bilen ble framstilt for prøve fordi det er mistanke om promillekjøring, sier operasjonsleder Monica Ravlo ved Trøndelag politidistrikt.

Kvinnen er fra Steinkjer, og har fått førerkortet beslaglagt. Politiet oppretter sak på forholdet.

– Vi må avvente videre etterforskning, sier Ravlo.

Det var små materielle skader på bilene etter sammenstøtet.