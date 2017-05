Skogens konge avbrøt TV-kvelden på Inderøy

– Jeg ble ganske skremt. Jeg kikket bare ut av vinduet, og så plutselig en stor elg, sier Maiken Vinne til Trønder-Avisa.

Det var torsdag kveld hun satt sammen med bekjente foran TV-skjermen i Skoglivegen på Inderøy. Men da det uventede besøket entret hagen utenfor vinduet, flyttet oppmerksomheten seg raskt fra skjermen.

Ble et kvarter

– Vi er ganske vant til å få elg inn i hagen, men denne var ikke redd for oss, sier Vinne.

Det førte til at gjesten ble værende i boligstrøket i et kvarter, mens Vinne tok turen ut på verandaen for å filme besøket.

– Etter et kvarters tid gikk den inn igjen i skogen, og forsvant, sier hun.

