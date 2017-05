Stakk fra politiet i stjålet BMW X5

Det var en lang tiltalte han måtte svare for i tingretten mannen først i 20-årene fra søndre deler av Nord-Trøndelag.

Ett av de mest alvorlige forholdene skjedde i februar i år. I en stjålet BMW X5 med falske skilter nektet han å stanse for politiet. Ifølge politiets målinger var hastigheten oppe i 150 kilometer i timen før politiet fikk stanset ferden med spikermatte. Som om ikke det var nok dreide det seg om ruskjøring. Den tiltalte mannen hadde heller ikke gyldig førerkort.

Fem tilfeller av heleri

Mannen var også tiltalt fem tilfeller av heleri. Blant annet skal han ha kjørt rundt i flere stjålne biler hvor en ble skadd i en utforkjøring.

Den tiltalte hadde også flere tyverier på samvittigheten, det mest alvorlige fra en bolig hvor det forsvant byggematerialer og verktøy til en verdi av rundt 200.000 kroner. Han ble også dømt for å ha fraktet to stjålne snøscootere på en tilhenger.

Narkobesittelse og bruk

Mange av tiltalepunktet dreide seg om narkotikabesittelse og bruk. Blant annet var mannen tiltalt for kjøp eller besittelse av 65 gram amfetamin og 175 rivotriltabletter. Fire av tiltalepunktene dreie seg om bilkjøring etter inntak av narkotiske stoffer.

Da mannen møtte i Inntrøndelag tingrett tidligere i mai erkjente han skyld i alle tiltalepunktene. Straffepåstand fra aktor var fengsel i ett år og fem måneder.

Anbefalte soning i institusjon

Med tanke på kombinasjonen ung lovbryter med mindre alvorlig forhold og rehabiliteringsvilje, mente retten at en korrekt straff var fengsel i ett år og to måneder hvorav 60 dager ble gjort betinget. Retten henstilte også til at tiltalte fikk sone i institusjon.

Fradømt førerretten for alltid

Av hensyn til trafikksikkerhet og allmenne hensyn valgte retten å fradømme tiltalte førerretten for alltid. Han ble også dømt til å betale 5.000 kroner til statskassen.