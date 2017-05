NM i kaffebrenning og VM i kaffekoking

Det er NM i kaffebrenning som er bakgrunnen for at tidenes første VM i kaffekoking går av stabelen i Stjørdal søndag.

Norgesmesterskapet strekker seg fra fredag til søndag, mens det er søndag tidenes første verdensmesterskap i kaffekoking finner sted.

Langøra Kaffebrenneri i Stjørdal er vertskap og Norsk Kaffebrennerlaug har det praktiske ansvaret for norgesmesterskapet i kaffebrenning.

Vinneren til VM i Kina

– Verdens første VM i kaffekoking har fortsatt ledige plasser for hvem som helst som vil være med, sier Kristian Helgesen, kaffebrenner og medeier i Langøra Kaffebrenneri.

Langøra Kaffebrenneri ligger på Hjelseng gård i Stjørdal, like ved sentrum, og der er eliten innen kaffebrennerfaget samlet i helga. Totalt kjemper åtte kaffe-brennere om NM-tittelen. De startet fredag og resultatene skal bedømmes av fem dommere, hvorav én utenlandsk, søndag.

Vinneren skal representere Norge i VM i kaffebrenning i Kina i desember.

Brennekonkurranse

De åtte NM-deltakerne er eliten av norske kaffebrennere fra åtte brenneri rundt om i landet. De åtte fikk fredag utdelt kaffetypene det skal konkurreres med. Alle fikk fem typer kaffe fra forskjellige land, forteller Helgesen til Trønder-Avisa.

– Norgesmesterskapet er en brennekonkurranse. Det vil si at de skal brenne kaffetypene, og komme opp med én stedsbestemt kaffe fra ett land, og én blend kaffe bestående av en blanding av tre kaffetyper. Alle åtte får halvannen time til å bli ferdige med de to kafferesultatene sine, sier Helgesen.

Deltakerne i NM i kaffebrenning er: Janove Thorbjørnsen fra Svart Fløyel, Idar Ellingsen fra Langøra, Ivica Itchy Cvetanovski fra Torungen Kaffe, Oliver Hanken fra Jacu, Simo Kristhidi fra Solberg & Hansen, Kenneth Robertsen fra Jacobsen og Svart, Thomas Hernes fra Bønner i Byen, Lene Klovning fra Kaffa og Steve Olsen fra Storm Kaffe.

– Det er strenge internasjonale standarder som gjelder i kaffe-konkurranser. De fem dommerne må også være kvalifiserte for oppgaven, og det er krav om at én skal være fra utlandet.

Trøndelag Kaffefestival

Under norgesmesterskapet i helga, arrangerer Langøra Kaffebrenneri også Trøndelag Kaffefestival. Dette er et tilbud til bransjefolk, kaffeinteresserte mennesker og vanlig folk som har lyst på litt god kaffestemning på Hjelseng gård.

Helga på hjelseng fylles av cupping, bryggebar, foredrag, workshops, åpen kaffedag, fest og ikke minst VM i kokekaffe.

Kaffekjelen er på vei tilbake og interessen for denne tradisjonsrike bryggemetoden er økende, fastslår Helgesen.

– VM i Kokekaffe handler ikke om bål- eller turkaffe. Deltakerne får ti minutter på å beregne mengde, brygg og trekketid før kaffen skal serveres i tynne porselenskopper til fire dommere rundt et bord. Vi har noen ledige plasser, så folk som kan koke kaffe og ønsker å delta må gjerne reagere raskt og melde seg til oss. De må ta med egen kaffekjel og helst fem porselenskopper med tilhørende fat til å servere eget brygg i.

Hjelseng gård

Det er SCA Norway som står bak arrangementet. SCA står for Specialty Coffee Association og representerer nettverk i mer enn 70 land. Tidligere i år gjennomført SCA Norway NM i Kaffekunst under SMAK 2017 på Lillestrøm.

Langøra Kaffebrenneri lokalisert til Hjelseng gård er vertskap og Norsk Kaffebrennerlaug har det praktiske ansvaret for arrangementet.

Gårdstunet på Hjelseng gård huser flere aktører – Langøra Kaffebrenneri, Stjørdalsbryggeriet, en landhandel og et selskapslokale med et utsøkt kjøkken med lokale råvarer. Gården har røtter tilbake til 1500-tallet, men i løpet av de siste årene har gårdeier Ola Hjelseng bygd opp et konsept for lokal mat og drikke.

Åpen kaffeservering

Søndagen blir det også åpen kaffebryggedag for alle som vil komme og se.

– Det blir også servering av mat fra ulike lokale aktører. Folk som vil smake kaffe og kjøpe mat fra gourmetburger via bakverk til konfekt er velkommen. Vi har et stort telt på tunet, men lite parkeringsplass, så det kan lønne seg å parkere et stykke unna og gå frem til tunet, sier Helgesen.