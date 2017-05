Amerikanerne i sjokk over dårlig vinterutstyr

De amerikanske US Marines-soldatene som er stasjonert ved Værnes Garnison fikk i mars et knalltøft møte med vinterværet i Finnmark. Etterpå ble det skikkelig oppvask, melder Aftenposten i en sak som siterer en rekke internasjonale nettsteder som har omtalt problemene amerikanerne gikk seg på.

Brukte gaffa-tape

De 300 soldatene fra det amerikanske marinekorpset (USMC) som er stasjonerte på Værnes, fikk ifølge meldingene sjokk da de skjønte hvor dårlig utstyrt de var for vinterkrig under NATO-øvelsen Joint Viking i noen mil fra grensen til Russland, skriver Aftenposten.

De frøs, mistet skiene og måtte bruke gaffa-tape for å holde utstyret sammen, melder Aftenposten.

– Det ble en sterk følelsesmessig erfaring for mange, sier løytnant Sean Gil i B-kompaniet i 1. bataljon, 2. Marineregiment til det amerikanske nettstedet Military.com.

– Etter tolv år i ørkenen måtte vi regne med en lekse, sa generalmajor Niel Nelson til Military.com.

Allerede da de amerikanske soldatene ankom Trøndelag for første gang i januar, ble det bemerket at de virket dårlig kledd for norsk vinter i bommullsuniformer.

Fortsettelsen skulle bli mye verre da soldatene ble sendt nordover til Finnmark i fire uker:

Ski og støvler falt fra hverandre, trolig fordi bindingene var av metall og støvlene var i gammel gummi.

Glidelåsene i jakkene gikk i stykker og revnet etter sømmene.

Støvlene var vanskelige og tunge – og i praksis ubrukelige med mindre soldatene skulle stå stille.

Pakningene til utstyr og mat gikk i oppløsning, og måtte lappes sammen Gaffa-tape og fallskjerm-stoff.

– Marinesoldatene som brukte utstyret, oppdaget ting som må forbedres, sier major Richard K. Ulsh i det amerikanske marinekorpset til Aftenposten.

– Det var ikke noe morsomt, sier sersjant Troy Hauck til nettstedet.

Legges merke til Russland

Oppvasken i Marinekorpset etter den norske vinterøvelsen blir lagt merke til i Russland og russiske medier.

– De amerikanske marinesoldatene frøs kraftig da de øvde nær Russlands grense, skriver den russiske hærens egen avis Zvezda.

– Kommer dere til våre grenser på denne måten, spør Ria Novosti, som spydig stilte spørsmål ved om US Marines hadde testet ut vinterutstyret i Florida eller på Hawaii.

– For en latterlig fiasko. De har kommet til Arktis for å fryse eller å bli spist av isbjørner, skriver Vladimir Bytsjkov i Radio Sputnik, som anbefaler Pentagon å sende sine soldater til et varmere sted neste gang.

– Flaut og skamfullt, skriver Rambler.ru og legger til at «russiske soldater er best».