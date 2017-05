Bomtrøbbel gir ny og tøffere aksjon

Renate Bakken, en av initiativtakerne bak aksjonsgruppen for fortgang i jobbinga for en ny planovergang på Skogn, fikk mandag morgen melding om at bommene sto lenge nede etter at den ene armen hadde falt ned.

– Hvis mange elever kom for sent til skolen, var det en ekstra dum dag dette skjedde på fordi det er tentamensdag for både 8.- og 9.-klassene i dag, sier Bakken til Trønder-Avisa.

Vil stanse tog

Renate Bakken forteller at det planlegges en ny aksjon. Hun la mandag formiddag ut en melding på Facebooksiden "Ny planovergang på Skogn. Vi som ønsker fortgang i saken!":

Der gjør hun det klart at hvis gruppen ikke har fått svar angående midlertidig bru innen august 2017, blir det en ny aksjon. Denne gangen på jernbanelinja.

– Vi er nødt til å gå mer drastisk til verks. Vi kommer til å varsle Bane Nor at vi vil gå på jernbanelinja. Da vil vi stanse tog. Vi må markere at det er uholdbart å gå å være redd for ungene sine. Må det skje en ulykke før dette kommer på plass, spør Bakken.

Midlertidig bru

Bakken var en av initiativtakerne til aksjonen i august i fjor, der foreldre og beboere i Skogn akjsonerte og foreslo at det ble laget en midlertidig bru for de myke trafikkantene over jernbanen i Skogn sentrum.

– Både Jernabneverket, i dag Bane Nor, kommunen og fylkeskommunen stilte seg den gangen positive til forslaget. Siden har det ikke skjedd noe mer, sier Bakken.

– Hadde en slik bru stått på plass i dag hadde det som skjedde i dag ikke vært noe problem for demyke trafikkantene, legger hun til.

Politikerne må gjøre noe

Hun legger til at hun er inneforstått med at det tar tid, men finner det uforståelig at det skal ta tiår å få satt spaden i jorda .

– Kommune og fylkeskommune skylder på Bane Nor, mens Bane Nor skylder på kommune og fylkeskommune. De blir ikke enige, men nå bør politierne i Levanger ta bedre tak i saken. Så langt har de gjort for lite.

Kommunikasjonssjef Dag Svinsås i Bane Nor har mandag formiddag ikke satt seg inn i bom-problemene på Skogn. Han vil sjekke saken næremre, og komme tilbake med informasjon i løpet av dagen.