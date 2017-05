Brann ved Inn-Tre

Det er en bygning kalt Høvelen søndre på Inn-Tres område på Nordslileiret i Steinkjer som ble rammet av brann mandag ettermiddag. I bygget høvles det materialer.

Innsatsleder Jakob Røysing i politiet sier til Trønder-Avisa på stedet at mannskapet ikke har full oversikt, men at etter det han kjenner til har det vært brann i en kompressor i høvleribygget. Røysing opplyser også at brannmannskapet har kontroll på stedet.

En ansatt er blitt sjekket av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk under slukking. Vedkommende ble permittert på stedet, melder avisas journalist på stedet.

Det var Roar Johansen (51) som fikk røyk i seg under slukking av brannen. Han jobber i Høvelen, og forteller at det var en arbeidskollega av ham som oppdaget at det kom røyk fra en luftkompressor.

Johansen og kollegen sprang begge til og fikk slått av strømmen. Deretter startet de slukking med pulver, og mener de hadde kontroll på brannen da brannvesenet ankom stedet.

Det var klokken 14.39 politiet fikk melding om brann hos en Inn-Tre i Steinkjer sentrum.

Nødetatene rykket da ut, meldte politiet på Twitter.

Like etterpå melder politiet at ingen personer skal ha kommet til skade i brannen.