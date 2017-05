Her er verdens største lekter på veg til Verdal

Den nederlandsk eide lekteren er hele 260 meter lang, 63 meter bred og 15 meter høy.

Lekteren skal nå plasseres riktig i havna til verftet.

– Vi er i gang med klargjøring for load out. Det vil ta noen uker. Vi skal være klar til levering i midten av juli, sier prosjektleder Per Jørum for Johan Sverdrup-understellet.

Understellet som skal sklies ut på lekteren, skal bære den største plattformen – stigerørsplattformen - på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

– Understellet har et bunnareal på 64 ganger 94 meter, omtrent som et fotballbane. Plattformen veier om lag 26.000 tonn, oplyser kommunikasjonssjef ved Kværner i Verdal, Tove Trana til Trønder-Avisa.

Dette er det første og største understellet offshoreverftet i Verdal skal bygge og levere til Johan Sverdrup-utbyggingen. De to andre er understellet til boreplattformen og prosessplattformen. Disse to skal ifølge Trana leveres i løpet av 2018.

– Innen sommeren 2018 skal alle tre være levert, sier Trana som bekrefter at verftet har levert anbud på flere kommende byggeprosjekt.

– Vi kommenterer ikke på hvilke prosjekt vi har anbud på, men vi regner med å få svar på det første som skal avklares innen andre halvår i år.

Kværner i Verdal har i gjennomsnitt brukt 350 ansatte på den store stigerørsplattformen.