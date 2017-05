Mann skutt i Tydal – mistenkt person er på frifot

– Vi fikk melding om skytingen via AMK klokken 18.10. Omstendighetene rundt hendelsen er ikke avklart, med mannen har ikke gjort dette selv, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet opplyste klokken 19 at gjerningsmannen forlot stedet etter skytingen. De vet ikke hvor denne mannen er, men han har enten stukket fra åstedet til fots eller på snøscooter.

– Det er det eneste transportmiddelet som fungerer i området, sier Kimo.

Ifølge Adresseavisen blir folk bedt om å holde seg unna området, da gjerningsmannen kan være farlig. Det pågår en væpnet aksjon i området klokken 20.15.

Operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Jan Tore Tiltnes, forteller at de foreløpig kun har fått beskjed om hendelsen og at de bistår med en patrulje fra Stjørdal.

Helsepersonell var mandag kveld på vei inn til åstedet med snøscooter, men de hadde ikke kommet fram ved 19.30-tiden, opplyser politiet.

– Dette har skjedd ved en hytte langt til fjells. Det var vitner som meldte fra til AMK, og de er på stedet, sier operasjonslederen.