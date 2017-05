Tog, kjøtt og arbeidstid

De grønne vil få bukt med overforbruk, og vil bruke det offentlige til å signalisere at folk må spise mer grønt. Partiet vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlig matinnkjøp er lokalt eller økologisk.

Partiet skal også erstatte hele næringskjeden som i dag er basert på fossilt brennstoff. De inviterer Ap og Høyre til dugnad for å skape 10.000 jobber i året, som på sikt skal erstatte 200.000 oljejobber. De vil også fase ut salg av fossilbiler innen 2020, kutte klimagassutslipp fra fly og prioritere kollektiv gods- og nyttetrafikk på veiene.

Hyperloop mellom Oslo og København, hurtigtog mellom storbyene og storstilt utbygging av jernbanettverket er blant planene de har for å fjerne folk fra rattet, og inn i kollektivtrafikken. Forslagene vil imidlertid koste statskassa mye.

De grønne ville imidlertid også få fram at de var et parti for folk i distriktene.

Blant tiltakene rettet mot utkantene er leasingstøtte for elbil, et distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.

Blant de mest drastiske endringene partiet foreslår, er å gradvis endre arbeidsuka vår fra 37 til 30 timer. Dette skal de gjøre i samarbeid med arbeidslivet. (©NTB)