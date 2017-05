Tre personer kjørte for fort og fikk forelegg like utenfor politistasjonen

Politiet i Steinkjer bestemte seg mandag ettermiddag for å ikke dra særlig langt for å ta en av dagens fartskontroller. De gikk like gjerne rett ut av døra og monterte radaren. Det resulterte i tre forenklede forelegg.

– Vi forsøker å stå litt forskjellige steder, så vi ikke er så forutsigbare, forteller operasjonsleder Jan Tore Tiltnes for politiet i Trøndelag.

Like utenfor politihuset er det femti-sone. En av de tre personene som ble tatt kjørte i 75 km/t.

– Det er én kilometer i timen unna å miste førerretten, opplyser Tiltnes til Trønder-Avisa.

Han tror at de tre bilistene nok tenkte at politiet var ute av stasjonsområdet.

– De trodde vel at vi alle var langt borte fra kontoret, men det var vi ikke.