Her protesterer tusenvis av bønder mot staten

- Vi drar hit fordi vi ønsker å markere at vi har et Storting som ønsker en annen landbrukspolitikk enn det regjeringen gjør, sier fylkesleder Borgny Grande i Nord-Trøndelag Bondelag.

Hun møter Trønder-Avisa på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Hun og rundt 50 andre nordtrøndere har dratt til hovedstaden sammen med bønder fra hele landet. Nøyaktig hvor mange som deltar er ikke klart, men Bondelaget sentralt har planlagt for opp til 4.700 deltakere.

Etter en samling i Landbrukskvartalet på Grønland gikk bøndene gjennom Oslo sentrum og til Stortinget. En lang rekke hjemmelagde plakater og slagord sa tydelig ifra hva de mente. For bøndene er mildt sagt misfornøyde med staten i årets jordbruksforhandlinger - og krever mer.

Det er det ingen selvfølge at de får. Det har nemlig vært lang tradisjon i Norge for at ved brudd i jordbruksforhandlingene blir statens opprinnelige tilbud banket igjennom i Stortinget. Men i 2014 ble tradisjonen brutt - og nå håper bøndene det skjer igjen.

- Vi vil jo gjerne at forhandlingsinstituttet skal være hellig, men når vi har en regjering som er såpass ytterliggående i landbrukspolitikken, og vi har et Storting som ønsker noe annet, må vi jo si ifra, sier hun.