Legger ned mottaket

Dermed stenger dørene første september i år. Mottaksleder Marte Hegge Berg er ikke overrasket.

– Når vi ser på nedgangen i antall asylsøkere som kommer til Norge er det ikke overraskende at kapasiteten må ned, sier hun. Mottaket har plass til 140 personer. Nå bor det rundt 80 personer der.

Mottaket drives av Nord-Norsk mottakssenter, som har fire mottak i Trøndelag og Nord-Norge. Mottaket på Finsås åpnet 15. mars i fjor, og ligger i bygningene til den gamle skogskolen på Finsås. Omgivelsene er rolige, fjernt fra krig og elendig.

Passer bra

– Vi har flere familier her. Nå bor det 11 barn på mottaket. Finsås er meget godt tilrettelagt for mottaksdrift, sier Hegge Berg. Hun understreker at mottaket skal være i ordinær drift til det legges ned i september.

– Vi er åtte ansatte fordelt på 6,5 årsverk. Alle var helt uerfarne da vi begynte i fjor, men vi har lært veldig mue om å drive et mottak på dette året, sier hun. Beboerne på mottaket ble i går informert om at de må flytte.

– Noen av dem har bodd her helt siden mottaket ble etablert, sier hun.