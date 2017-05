Møter politikerne i kveld

Ordfører Trine Haug synes alarmen fra de ansattes tillitsvalgte er så alvorlig at hun har innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte før kommunestyremøtet i kveld. Den eneste saken på saklista er en foreløpig orientering om ledersitasjonen på teknisk område.

Bakgrunnen er et brev fire hovedtillitsvalgte i kommunen har sendt til politikerne i bygda, der de ber politikerne ta grep for å få orden på det de kaller et mangeårig skjevstyre av kommunen. Den konkrete saken de hovedtillitsvalgte i NITO, Naturviterne, Fagforbundet og Delta reagerer på er ansettelse av fremtidig ledelse på teknisk- og landbruksetaten (TOL). Men det begynner å haste for å få gjort noe, er den klare beskjeden fra de hovedtillitsvalgte til politikerne.

Føler seg overkjørt

"Det haster med å kvalitetssikre prosessen og forhindre mulige feilgrep", mener de. I prosessen som har pågått føler de tillitsvalgte seg fullstendig overkjørt av rådmannen og ordfører Trine Haug (Sp), som har lagt til rette for å ansette en person i ledelsesfunksjonen uten ekstern utlysning.

Skal ha stoppet brev

Dette er noe tillitsmannsapparatet har gått sterkt imot. Og de har tidligere forsøkt å sende brev til politikerne gjennom kommunens eget postmottak. Men der ble det stoppet, ifølge de hovedtillitsvalgte.

Årsaken skal være at kommunen ikke bruker å videresende brev til mottakere som ikke har noen rolle i kommunens eget sakssystem. Det aksepterer ikke de tillitsvalgte, som mener det er uakseptabelt at kommunen selv hindrer informasjonsspredning på grunn av at mottakerne ikke har noen rolle i et sakssystem.

«Vi betrakter en slik praksis som et uakseptabelt forsøk på å stoppe informasjon som angår kommunens politiske ledelse og vernetjenesten», skriver de fire hovedtillitsvalgte.

Sendte direkte

Dermed sendte de brev direkte til politikerne, der de forklarte bekymringene om de interne forholdene i kommunen som de mener er høyst kritikkverdige.

Ordfører Haug liker ikke fremgangsmåten, og har reagert på at de har sendt ut et brev med et slikt innhold til politikere og ansatte.

«Fra politisk side er ordfører og formannskap kjent med at det har kommet inn et brev.

Prosessen angående leder for TOL er forankret politisk og rådmannen arbeider etter politiske signaler i denne saken også», skrev Haug i et svar til de tillitsvalgte sist torsdag.

I dag ønsker hun ikke å kommentere saken nærmere.

– Jeg var ikke klar over at pressen hadde fått denne saken, så jeg vil ta det på heimebane først, sier Haug.

Ikke første gang

Dette er, ifølge de tillitsvalgte, ikke første gang brev fra dem er stoppet av kommuneledelsen. Det skjedde også i 2011.

Den gangen ble det også påpekt kritikkverdige forhold, som aldri nådde formannskapets medlemmer.

De fire tillitsvalgte har bred støtte blant de ansatte i kommunen, etter at de diskuterte saken på ei samling med både uorganiserte og organiserte ansatte i etaten i slutten av april. Kravet fra de ansatte er at de ønsker en reell medvirkning når ny enhetsleder skal ansettes/konstitueres. Det samme vil de ha når det skal ansettes fagpersoner i etaten.

"Vi trenger en velfungerende enhetsleder med bred faglig kunnskap og tillit internt", skriver de tillitsvalgte, og viser til at ansettelsesmyndighet i dag ligger hos rådmannen.

"Men det vil utvilsomt kunne gi en bedre ansettelse dersom myndigheten legges til et ansettelsesutvalg som er sammensatt av personer med innsikt i de faglige behov som gjelder for hver enkelt stilling", er de tillitsvalgtes forslag til politikerne.

Foreslår lukking

Rådmann Arne Ketil Auran vil ikke kommentere saken før eventuelt etter formannskapsmøtet. Årsaken er at han kaller det en pågående personalsak og vil derfor foreslå å lukke formannskapsmøtet.