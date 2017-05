Omkom i trafikkulykke

Tirsdag klokken 11.59 meldte politiet at en personbil og lastebil hadde kollidert på E6 ved Koa, like nord for kommunegrensen mellom Verdal og Inderøy.

Operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt bekrefter at kvinnen i 70-årene som kjørte personbilen omkom i ulykken.

Pårørende er varslet.

Det ble først meldt at en person var fastklemt etter sammenstøtet. Rundt klokken 12.30 meldte politiet at en person var tatt ut av personbilen, og at det ble forsøkt med livreddende førstehjelp på stedet.

Både krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe ble tilkalt.