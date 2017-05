Politiet: Viktig å leve som normalt

– Det er viktig at vi fortsetter å leve som normalt, bruker byen og går på de arrangementene vi måtte ønske, sier Steffen Ousdal, sjef for beredskapsseksjonen i Politidirektoratet (POD).

En hektisk festival- og konsertsommer står for døren, både i Norge og resten av Europa. Mandag kveld ble en Ariana Grande-konsert i Manchester utsatt for et bombeangrep.

Gjør det de kan

Politi og arrangører gjør det de kan for å unngå noe lignende i Norge.

– Lokalt politi har alltid oppmerksomhet knyttet til store arrangementer. De går tidlig i dialog med arrangøren for å detaljplanlegge nødvendige tiltak for å få avviklet arrangementene på en sikker, trygg og god måte, sier Ousdal til NTB.

Han viser til at det er politiet som har ansvaret for borgernes sikkerhet, enten alene eller sammen med andre myndigheter.

– Ved store arrangementer gjør vi det sammen med arrangøren, sier han.

Felles ansvar

Ousdal sier likevel at det er vanskelig å være helt konkret på hvor politiets og arrangørens ansvar starter og slutter.

– Det er ikke så veldig klare skillelinjer her, fordi ansvaret er felles. Det må planlegges for alt som har innvirkning på omgivelsene rundt og slik sett er en del av arrangementet, sier han, og legger til:

– Vi pleier aldri å gå i detalj om sikkerhetstiltak og ber om forståelse for det. Vi vurderer alltid ulike tiltak, både synlige og usynlige.

Vil ikke spre frykt

Norges største musikkfestival samarbeider tett med politiet om sikkerheten og er opptatt av å ikke spre unødvendig frykt blant publikum.

– Vi ber vårt publikum forholde seg til de råd som blir gitt av politiet, og vi har et felles ansvar for å ikke skape unødvendig stor frykt, sier PR-sjef for Øyafestivalen, Jonas Prangrød.

Han forsikrer om at sikkerheten er godt ivaretatt på under musikkfestivalen, som i år går av stabelen i Tøyenparken i Oslo 8.–12. august.

– Vi har en meget erfaren sikkerhetsavdeling, som er blant landets beste på planlegging og gjennomføring av sikkerhet under konsertarrangementer. Vår sikkerhetsavdeling leder sikkerhetsarbeidet og samarbeider godt med politi og profesjonelle leverandører, forklarer Prangrød til NTB.

Tett dialog

Han understreker at arrangøren sammen med politiet har ansvaret for sikkerheten. Det er politi til stede under hele Øyafestivalen.

– Det er politiet sitt ansvar å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i Norge. Derfor har vi en tett dialog med politiet og retter oss etter de anbefalingene de gir. Vi planlegger for sikkerheten på festivalområdet i hele perioden vi er leietakere på stedet, sier Prangrød.

Minst 22 mennesker ble drept da det politiet mener var en selvmordsbomber angrep en konsert i Manchester mandag kveld.