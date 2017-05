Solbergs oppfordring: Ikke gi etter for terrorfrykt

– Vi skal tore å gå på konserter og festivaler og glede oss denne sommeren også, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun har ingen planer om å slutte å gå på store konserter med barna sine.

– Jeg har ikke opplevd at jeg har følt frykt for å være med på det. Det er god kontroll inn i Norge, sier statsministeren.

Dagen etter at minst 22 mennesker ble drept i et terrorangrep mot en Ariana Grande-konsert i Manchester i England, har norsk politi et lignende budskap:

– Det er viktig at vi fortsetter å leve som normalt, bruker byen og går på de arrangementene vi måtte ønske, sier Steffen Ousdal, sjef for beredskapsseksjonen i Politidirektoratet (POD), til NTB.

Visiterer alle

En hektisk festival-, konsert- og idrettssommer står for døren, både i Norge og resten av Europa.

Allerede onsdag holder den amerikanske artisten Bruno Mars konsert i Telenor Arena. 5.–6. juni går Norwegian Wood-festivalen av stabelen i Frognerparken i Oslo, mens det 10. juni er duket for landskamp i fotball mellom Norge og Tsjekkia på Ullevaal stadion.

– Vi har veldig strenge sikkerhetstiltak allerede, og vi er nøye med å kontrollere alle på vei inn i arenaen. Det vil vi fortsette med, sier operativ leder for sikkerheten ved Bruno Mars-konserten, Henning Kristiansen, i selskapet Pro Sec Security til Budstikka.

Strenge regler for skjenking av alkohol i Norge gjør at mange arrangører kroppsvisiterer besøkende, et tiltak som også vil kunne bidra til øvrig sikkerhet.

– Felles ansvar

Norges største musikkfestival samarbeider tett med politiet om sikkerheten. Øyafestivalen går av stabelen i Tøyenparken i Oslo 8.–12. august.

– Vi ber vårt publikum forholde seg til de råd som blir gitt av politiet, og vi har et felles ansvar for å ikke skape unødvendig stor frykt, sier festivalens PR-sjef Jonas Prangrød til NTB.

– Vi har en meget erfaren sikkerhetsavdeling, som er blant landets beste i planlegging og gjennomføring av sikkerhet under konsertarrangementer. Vår sikkerhetsavdeling leder sikkerhetsarbeidet og samarbeider godt med politi og profesjonelle leverandører, forklarer han.

Angrepet i Manchester har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for Politiets sikkerhetstjenestes vurdering av trusselsituasjonen i Norge.

Tett dialog

Lokalt politi skal alltid gå i dialog med arrangøren for å ivareta sikkerheten.

– De går tidlig i dialog med arrangøren for å detaljplanlegge nødvendige tiltak for å få avviklet arrangementene på en sikker, trygg og god måte, sier Ousdal.

Han viser til at det er politiet som har ansvaret for borgernes sikkerhet, enten alene eller sammen med andre myndigheter.

– Ved store arrangementer gjør vi det sammen med arrangøren, sier han.

Ousdal sier likevel at det er vanskelig å være helt konkret om hvor politiets og arrangørens ansvar starter og slutter.

– Det er ikke så veldig klare skillelinjer her, fordi ansvaret er felles. Det må planlegges for alt som har innvirkning på omgivelsene rundt og slik sett er en del av arrangementet, sier han.