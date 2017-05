Trafikkulykke med lastebil og personbil

Klokken 11.59 meldte politiet på Twitter at det har skjedd et trafikkuhell på E6, ved Koa.

En lastebil og en personbil skal være involvert. E6 er sperret i begge retninger, og det er svært lang kø fra ulykkesstedet.

Klokken 12.24 opplyser operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt at en person er hentet ut fra personbilen, og at det drives førstehjelp på stedet. Luftambulansen er også tilkalt, og befant seg på ulykkesområdet rundt klokken 12.45.

Krogstad sier ogspå at det ser ut til at det er lastebilen som har truffet personbilen like føran førerdøra. Personbilen var på tur nord, og lastebilen var på tur sørover.

- Vegen blir sperret en god stund, og vi har varslet vegtrafikksentralen om at det blir nødvendig med omkjøring om Stiklestad, Leksdalen og Henning, sier Krogstad.

Ulykken har skjedd like nord for tunellen ved Koa.

Trønder-Avisa følger saken.