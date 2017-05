Utsetter nye studentboliger

Studentboligene på Røstad blir utsatt minst ett halvt år. Årsaken er at tilskuddet fra staten på 700.000 kroner per studentbolig ikke er nok til at utbyggingen er lønnsom. Det sier avdelingsleder i Studentinord, Johan Petter Skogseth.

– Vi får 700.000 i tilskudd i Levanger og Mo i Rana, mens studentsamskipnadene får 800.000 kroner når de bygger en studentbolig i de større byene som Bodø, Trondheim, Oslo og Bergen. En forskjell på 100.000 er mer enn vi klarer når vi skal bygge så mange som 150 studentboliger i Levanger, sier Skogseth.

Dermed starter de lobbyarbeidet mot Stortinget for å få til en endring i statsbudsjettet for 2018. Der ønsker de at tilskuddet for å bygge studentboliger skal være på 800.000 kroner over hele landet.

– Tomtekostnaden utgjør en liten del av totalsummen ved å bygge studentboliger. Å sette opp bygget er like dyrt i små som store byer, sier han.

Studentinord skal også bygge flere studentboliger i Mo i Rana. Der var tilbudene som kom inne enda høyere. Derfor er også de skrinlagt foreløpig.

Tre i finalen

Tre lokale byggefirmaer var med i sluttforhandlingene om å bygge studentboliger forrige uke. I dag kom konklusjonen.

– Vi måtte ta vedtaket nå for å bli ferdige med byggingen til studiestart 2018. Nå har vi minst et halvt år på oss slik at vi kommer i gang til studiestart 2019. Det meste er allerede ferdig prosjektert, men vi må trolig lyse ut oppdraget på nytt, sier han.

De tre lokale selskapene var Byggmesteran, Kvernmo og Grande entreprenør. Den som har mest erfaring med å bygge studentboliger i massivtre, Veidekke entreprenør, sendte ikke inn tilbud. De har mer enn nok å gjøre fra før. Veidekke har blant annet bygget det prisbelønte Moholt 50/50, studentboliger i massivtre i ni etasjer. I Levanger er planene tre etasjer i massivtre.

– De lokale entreprenørene har lite erfaring med å bygge i massivtre. Hadde det vært billigere å bygge med mer tradisjonelle løsninger i betong og bindingsverk i tre?

– Nei, vår erfaring viser at det er billigere å bygge i massivtre sammenlignet med andre metoder, sier Skogseth.

Studentinord får full støtte av samskipnadsrådet i kravet om likt støttebeløp landet rundt. Derfor håper studentsamskipnadene at det går gjennom når Stortinget skal behandle statsbudsjettet. Uten det risikerer man at det bare er de store byene som får en tilvekst av studentboliger i regi av studentsamskipnadene.

Administrerende direktør Bente Larsen i Studentinord sier de ikke er overrasket over prisnivået.

– Vi har bygd studentboliger i massivtre i Bodø. Derfor visste vi at det ville være krevende å klare priskravet, sier hun.